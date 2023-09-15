AK Partili Güler: Emekli maaşları için çalışma yapıyoruz

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarındaki artışlar ile ilgili ciddi ve nitelikli bir çalışma yapıldığını söyledi. Güler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına emekli maaşları ile ilgili çalışma yapılması talimatı verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti, "Bu iki bakanlığın bürokrasisi çalışmalarını yürütüyor. Bütçenin dengesini bozmadan; nasıl bir miktar ortaya çıkabilir bakılıyor. Bu çalışma netleşmeden bir tarih ve rakam vermek şu anda mümkün gözükmüyor. Ciddi ve nitelikli bir çalışma yapılıyor. Ekim veya kasım ayı içerisinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız. Hazine ve Maliye ile Çalışma Bakanlığımız bu konuda büyük bir gayret gösteriyor" diye konuştu.