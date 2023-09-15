Kuru üzümde son 5 yılın en yüksek ihracat rakamı

Dünyada çekirdeksiz kuru üzüm en fazla Manisa'da üretiliyor. Ağustos ayı ortalarında başlayan üzüm hasadı artık yavaş yavaş sona eriyor. Son bir yılda Manisa'dan 259 bin 557 ton kuru üzüm İngiltere, Almanya, Hollanda başta olmak üzere 90'a yakın ülkeye ihraç edildi. Bu aynı zamanda son 5 yılın en fazla kuru üzümün ihracat edildiği dönem oldu. 440 milyon dolarlık bir ihracat getirisi sağladı. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, çekirdeksiz üzümün ülkemize ortalama 500 milyon dolar döviz sağladığını kaydetti.