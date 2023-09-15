Tarımda yeni dönem esasları belirlendi

Tarımsal üretimde yeni dönemin ilk adımları atılmaya başlıyor. Planlı tarıma dönük çalışmalar Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından yürütülecek. Öngörülebilir tarım için planlı üretime geçilecek. Planlı üretim, Tarım ve Orman Bakanının görevlendirdiği bakan yardımcısı başkanlığında oluşturulacak Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından organize edilecek. Bakanlık her tarım havzası için ürün deseni belirlerken Kurul da üretim dönemlerinde ürün ve ürün gruplarının asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için arz ve talep miktarıyla yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması kurulun görevleri arasında olacak.