  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Tarımda yeni dönem esasları belirlendi

Tarımda yeni dönem esasları belirlendi

HABER MERKEZİ
Tarımda yeni dönem esasları belirlendi
Tarımsal üretimde yeni dönemin ilk adımları atılmaya başlıyor. Planlı tarıma dönük çalışmalar Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından yürütülecek. Öngörülebilir tarım için planlı üretime geçilecek. Planlı üretim, Tarım ve Orman Bakanının görevlendirdiği bakan yardımcısı başkanlığında oluşturulacak Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından organize edilecek. Bakanlık her tarım havzası için ürün deseni belirlerken Kurul da üretim dönemlerinde ürün ve ürün gruplarının asgari ve azami üretim miktarlarını belirleyecek. Arz güvencesinin temin edilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin geliştirilmesi için arz ve talep miktarıyla yeterlilik oranına göre tarımsal üretim planlaması kurulun görevleri arasında olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA