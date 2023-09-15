Tire’de ticaretin kalbi kadın esnaflarla atıyor

Tire'de devlet desteğini alan kadınlar artık ticarette daha fazla öne çıkıyor. Daha düne kadar erkek egemenliğinin hakim olduğu tarihi çarşıda şimdi her üç işyerinden ikisi kadın esnaflara ait.

KARDEŞ DAYANIŞMASI

Birlik ve beraberlik içerisinde çalışan kadınlar hayatlarından son derece memnun olduklarını dile getirdi. Osmanlı döneminden bu yana ticari alanda önemini kaybetmeyen tarihi Tahtakale çarşısında son günlerde erkeklerin sesleri artık daha az duyulur oldu. Covid-19 salgını bu sürece sekte vursa da 'Amazon' ruhlu girişimci kadınlar yılmadı. Sayıları kadınlara kıyasla yüzde 70 oranında azalan erkekler ise çaresiz kadın esnafların başarısını kabullenmek zorunda kaldı. Kadın ve erkek esnafların aralarındaki 'ağabey ve kız kardeş' dayanışması her geçen gün güçlendi.

KADINLAR NE DİYOR?

Sevgi Tutaler (49): 16 yıldır esnafım, Tahtakele çarşısında ise yaklaşık dört yıldan beri işyerim var. Bayan ayakkabı terlik, çanta üzerine iş yeri açmayı uygun gördüm. Önceden ev hanımıydım. Daha sonra şartlar gereği esnaf olamaya karar verdim. Ayakkabı ve deri sektörü az çok bildiğim bir iş dalıydı. İlk işyerimi büyük umutlarla açtım. Kadının kendi parasını kazanması kadar güzel bir şey yok. KOSGEB'den dekorasyon yardımı almıştım. Hayatımdan son derece memnunum.

Ayşe Mestanlı (38): Evli ve iki çocuk sahibiyim. Dört yıldan beri burada esnafım. Çocuk kıyafeti ve giyim sektöründe faaliyet gösteriyorum. İşyerimi açtığımda Covid-19'un adeta zirve yaptığı zor yıllardı. Kafamda sürekli bir işyeri açma fikri vardı. Sonuçta çevremdekilere danıştım bana 'Bu koşullarda işyeri açma, başarısız olursun' dediler. Başarabileceğime inandım. Kadınların sayısının artması beni memnun ediyor. Kadınlar eğer çalışmak istiyorlarsa bahane üretmesinler.

Mülkiye Tutkaç (42): Evli ve 1 çocuk sahibiyim. Eşarp, şal, yazma, kına malzemeleri satıyorum. Evlendikten sonra Tire'ye yerleştim. Babamın bakkal dükkanı vardı, ona yardım ettiğim için küçük yaşlardan beri esnaflığı biliyorum. Dükkanımı pandemi döneminde açtım. Yaklaşık, 1 buçuk ay kapalı kaldım. Sonuçta, dükkan sahibim kira isteyince tekrar işime döndüm. Şimdi dükkan benim. Kadınların iş sahibi olması ve ev ekonomilerine katkıda bulunması son derece güzel bir duygu.

Elvan Can (39): İşyerimi 2019'da açtım. Bayan hazır giyim alanında faaliyet gösteriyorum. Çarşıda, erkek esnaftan daha fazla kadın esnaf faaliyet gösteriyor. Aramızda, güçlü bir kadın dayanışması var. Çevredeki bayan esnaflarla çok iyi anlaşıyoruz. KOSGEB kursuna gittim ancak işyerini açarken kredi kullanmadım. Sektörümde büyümeyi hedefliyorum.

ÖZEL HABER