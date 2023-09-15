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Haberler Ekonomi Türkiye’den Almanya’ya fındık ihracı

Türkiye’den Almanya’ya fındık ihracı

HABER MERKEZİ
Türkiye’den Almanya’ya fındık ihracı
Türkiye, 1 Eylül 2022'de başlayıp 31 Ağustos 2023'te sona eren sezonda 120'den fazla ülkeye fındık ihraç etti. Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 795 milyon 189 bin 783 dolar karşılığında 298 bin 557 ton fındık satıldı. Dış satımda ilk sırayı Almanya alırken, bu ülkeyi İtalya ve Fransa takip etti. Almanya'ya 496 milyon 653 bin 928 dolar karşılığı, 85 bin 447 ton fındık satıldı. İtalya'ya ihraç edilen 54 bin 690 ton fındıktan 330 milyon 704 bin 289 dolar, Fransa'ya satılan 21 bin 132 ton üründen ise 128 milyon 943 bin 250 dolar gelir sağlandı. Türkiye'nin son yıllarda fındık ihracatında en fazla gelişme gösterdiği pazarlardan biri de Çin Halk Cumhuriyeti oldu. Geride kalan sezonda bu ülkeye 52 milyon 970 bin dolar karşılığında 8 bin 78 ton fındık ihraç edildi.
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