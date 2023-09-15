Zafer Kalkınma Ajansı’ndan Manisa’ya yatırım desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından Manisa ilinde bugüne dek 5 bin 480'i yerli ve 129'u yabancı olmak üzere toplam 5 bin 609 yatırımcıya farklı konularda yatırım danışmanlığı yapıldı. Bu yatırımcılar içerisinde Ajansın danışmanlığında Manisa'da yatırım kararı alan firma sayısı 219'dur. Bu yatırımlarla 4 bin 168 istihdam ve yaklaşık 3.2 milyar TL sabit yatırım tutarı öngörülüyor. Ajans kurulduğundan beri hazırladığı programlar kapsamında Manisa'dan toplam bin 443 proje başvurusunda bulunuldu.

GÜDÜMLÜ PROJELER

Bunlardan 594'ü başarılı bulunarak destek almaya hak kazandı. Başarılı olan bu projelere destek miktarı 731.5 milyon TL olup projelerin toplam bütçesi 1.2 milyar TL'ye ulaştı. Projelerin uygulanması ile beraber toplam 1.829 kişilik bir istihdam sağlandı ve projeler kapsamında toplam 23 bin 199 kişi eğitim aldı.

E-SPORDA FARKINDALIK

Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi (MCBÜ-AKÜM) Proje kapsamında, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi yerleşkesinde Ajans desteği ile "Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi" kuruldu. 29,9 milyon TL bütçeli projeye Zafer Kalkınma Ajansı 17,8 milyon TL destek sağladı. Bölgedeki gençler başta olmak üzere ailelerine ve öğretmenlerine e-spor hakkında farkındalık kazandırılması, profesyonellerinin yetiştirilmesi ve kariyer imkânlarının geliştirilmesi için gerekli donanım ve aksesuarlara sahip bilgisayarların olduğu bir E-spor atölyesi kuruldu. Projenin toplam bütçesi 4,9 milyon TL ve sağlanan destek tutarı ise yaklaşık 2,5 milyon TL'dir.