Sera OTB’lerin sayısı 5 yılda 100’e ulaşacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sera Organize Tarım Bölgelerinin (Sera OTB) sayısını artırmak için çalıştıklarını belirterek, 2028 yılında Sera OTB sayısını 100'e çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi. Altyapı inşaatları tamamlanan 10 OTB'yi yatırımcıların hizmetine sunduklarını belirten Bakan Yumaklı, "İstanbul, Ankara, İzmir ve bu büyük şehirlerin çevreleri başta olmak üzere jeotermal enerji kaynaklarımızı ön plana çıkararak sera üretimini teşvik edeceğiz. Türkiye, jeotermal enerji potansiyeli bakımından dünyada 7'inci, Avrupa'da ise birinci sırada yer alıyor. Jeotermal enerji kaynaklarımızı daha fazla kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeyi, gıda arzının sürekliliğini sağlamayı, yıl boyunca üretim yapabilme imkanına kavuşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.