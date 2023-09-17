Biyogazdan organik gübre üretilecek

'Ecofer' markasıyla büyük bir yatırımla Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisini devreye alan Ecogreen Enerji, büyük bir projeyi sektöre kazandırdı. Ecogreen Enerji bünyesindeki 3 biyogaz tesisiyle entegreli çalışan Ecofer gübrenin ortaya çıkış amacı, biyogaz tesislerinden çıkan organik maddelerden gübre üreterek, çiftçilerin yüksek verim elde etmesini sağlayarak, katma değer yaratmak.

UYGULAMASI KOLAY ÜRÜN

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kurulan gübre entegre tesisinde; çiftçiler için uygulaması kolay granül organik ve organomineral katı gübre ve zengin içerikli sıvı organomineral gübreler üretilerek yerli hammaddelerle tarıma fayda sağlanacak.

Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Ecofer'in üretim denemelerini başarıyla gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gübre, tarım sektörünün dolayısıyla gıda sektörünün en önemli girdilerinden biri. Ülkemizde tarım alanında yılda yaklaşık 7 milyon ton gübre tüketimi gerçekleşiyor. Biyogaz çıktılarımız, gübre olarak kullanılabilecek zengin organik bir yapıya sahip. Bu çıktılarımızı en yeni teknolojik donanımlarla kurduğumuz tesisimiz ile zenginleştirdiğimizde ortaya çıkan granül organomineral katı ve sıvı gübreler ile, katma değeri yüksek, çiftçi kullanımı kolay, kuraklaşmayı azaltan, tarlalardaki organik madde oranını, ürünlerin verimini ve rekoltesini arttıran sonuçlar elde etmekteyiz" dedi.

Ecofer yılda 100 bin ton granül katı organomineral gübre ve 100 bin ton sıvı organomineral gübre üretim kapasitesi ile tarım sektörüne hizmet vermek için yatırımlarını tamamlamak üzere.

TEMİZ ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye'nin biyogaza dayalı en büyük gübre üretim tesisi Ecofer markası ile yakın zamanda ülke pazarına giriş yapmaya hazırlandıklarını belirten Uğurlu, "Yerli üretime katkıda bulunarak, gübre sektörüne büyük değer katacağız. Ecofer, 100 bin ton granül katı organomineral gübre ve 100 bin ton sıvı organomineral gübre üretim kapasitesine sahip. Topraklarımız için stratejik öneme sahip böylesine güçlü bir yatırımı ülkemize kazandırdığımız için mutlu ve gururluyuz" diye konuştu. Türkiye'nin enerji ve tarım politikalarına bağlı şekilde gübre üretimiyle tarım sektörüne katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uğurlu, "Biyogaz tesisleri dünya genelinde artan bir öneme sahip. Sürdürülebilir enerji üretimi, atık yönetimi ve tarım sektörünün ihtiyaçlarına cevap vererek dünyamıza çevresel ve ekonomik faydalar sunacağız. Ecofer gübre entegre tesisimizi ve tüm üretim süreçlerimizi tamamen sıfır atık vizyon ile hayata geçirdik. Günde yaklaşık 1500 ton hayvansal ve zirai kaynaklı organik atık Biyogaz tesislerimizde fermente edilerek temiz enerjiye dönüşüyor. Bu doğrultuda, atıkların çevrede oluşturacağı kirlilik önlenerek, hem enerjiye hem de organik maddelere dönüştürülüyor" dedi.

HAM MADDENİN YÜZDE 50'Sİ YERLİ

OSMAN Uğurlu, "Yüksek teknolojiye sahip tesislerimizle, fermantasyon sonucu elde edilen ve geçirilen işlemler ile organik madde bakımından zengin olan biyogaz çıktısı; Ecofer Gübre Tesisimiz tarafından zenginleştirildiğinde, kuraklığı azaltan, organik madde tüketimini arttıran granül katı organomineral gübreler ve sıvı organomineral gübreler üretilmekte. Bu ürünlerimizin %50'ye yakın hammaddesinin yerli olması motivasyonumuzu daha da güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.