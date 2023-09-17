‘Gelir düzeyine göre vergiler değiştirilmeli’

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'de herkesin vergi reformu yapılması konusunda uzlaşı içinde olduğunu belirterek, "Dolaylı vergilerin payı çok yüksek. Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının gerektiğine, sosyal adalet açısından artması gerektiğine inanıyorum" dedi. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı verginin alınmasını istemediklerini belirten Yılmaz, "Doğrudan vergi, dolaylı vergi meselesi var. Mevcut yapıyı tartışmamız gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

DOLAYLI VERGİLER YÜKSEK

DOLAYLI vergilerin payının çok yüksek olduğunu söyleyen Yılmaz, "Doğrudan vergiler nispeten düşük. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde oransal olarak doğrudan vergilerin payının artmasının gerektiğine inanıyorum. Gelir düzeyi ne olursa olsun herkesten aynı vergiyi almak değil, düşük gelirli kesimlere daha az sorumluluk yüklenmesi anlamına geliyor. Dolaylı vergide bu ayrımı yapamıyorsunuz. Orada sosyal adaleti şöyle gözetiyoruz, dar gelirlilerin fazla kullandığı kalemleri yükseltmeyi düşünmüyoruz" şeklinde konuştu.