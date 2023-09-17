İzmir’de mülk yönetiminde first class hizmet

GAYRİMENKUL sektöründe yüzde yüz yerli bir firma olarak 17 yılı geride bırakan FCTU'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, sektörde profesyonellik ve kurumsallığın fark yarattığını söyledi. Okay, gayrimenkul satış ve kiralamaları, profesyonel bina yönetimi ve İzmir'de önemli bir ihtiyaç olan mülk yönetimi konusunda bilgi birikimi ve kazandıkları deneyimlerle hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sektörde yıllardır elde ettikleri referanslar ve güven duygusuyla birikte İzmir'in önemli ailelerinin mülk yönetimlerini yaptıklarını kaydeden Gülçin Okay, "Mülk yönetimi İzmir'de profesyonel anlamda pek uygulanmıyor. Ama aslında çok önemli bir konu. Bugüne dek bir ailenin çoklu tapularını, kiralık iş yeri, konut, arsa gibi gayrimenkullerini avukatlar takip ediyordu. Oysa bu sadece hukuksal bir süreç değil. Gayrimenkullerin kiralanması, bakımı, tadilatı, vergileri, abonelikleri, kiracı bulunması veya tahliyesi, satın alımı, aidatları aslında emlak profesyonellerinin işi. Bu işin asıl sahibi gayrimenkul firmaları olmalı. Çünkü satış ve kiralamalarda yer gösterimi, güncel satış bedellerinin belirlenmesi ve değişen mevzuatların takibi gayrimenkul danışmanlarının sürekli içinde olduğu bir konu" diye konuştu.

DÜNYADA ÇOK YAYGIN

MÜLK yönetiminin dünyanın önde gelen ülkelerinde yıllardır yapıldığını belirten Okay şu bilgileri verdi:"Amerika ve Dubai gibi emlak konusunda üst seviyedeki ülkelerde bu iş yıllardır, 'Property Management' başlığıyla profesyonel olarak yapılıyor. Mülk sahipleri o ülkede yaşamak zorunda da değil. Bütün işleri müşteri adına mülk yönetim firması üstleniyor. Aynı durum İzmir için de geçerli. Müşteri nerede yaşıyor olursa olsun, İzmir'deki gayrimenkulüyle ilgili tüm süreçlerini biz yönetiyoruz. Bu konuda önemli referanslara da sahibiz" FCTU'nun Bayraklı'daki mega ofisinde mülk yönetimi hizmeti veren profesyonel bir ekip kurduklarını da dile getirdi.