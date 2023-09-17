İzmirli diş hekimlerinden Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel program

Atatürk Kültür Merkezi'nde gün boyu süren programın açılışında konuşan İZDO Genel Sekreteri Serdar Devrim Erkmen, bu yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü ve İzmir'in kurtuluşunun 101'inci yılını kutladığımızı belirterek, bilim ve sanat dolu olarak hazırladıkları bu özel günü, İzmir halkıyla paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İZDO üyesi İzmirli diş hekimleri olarak 4 aydır bu özel gün için hazırlandıklarını belirten Erkmen, "İZDO olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı mirasa sahip çıkıp, açtığı yolda gösterdiği hedefe ilerlemeye çalışıyoruz. Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz. Atatürk'ün, 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' sözünden ilham alarak bugünü sanatçı diş hekimleriyle birlikte bilim ve sanat dolu olarak hazırladık ve tüm İzmir halkıyla paylaşmak istedik. Bugünün yaşama geçmesinde emeği olan herkese ve siz değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

İstiklal Marşı'nın ardından başlayan etkinlikte Prof. Dr. Hasan Mert, '100. yılında İzmir'in kurtuluşu; Türkiye'nin kurtuluşu' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Milli mücadelenin önemini, o dönem yaşanan zorlukları ve fedakarlıkları duygusal anekdotlarla anlatan Prof. Dr. Hasan Mert'in sunumu izleyiciler tarafından ayakta alkışladı. Program kapsamında Prof. Dr. Nazan Ersin'in oturum başkanı olduğu seminerde Prof. Dr. Özant Önçağ, Dr. Alp Abidin Ateşçi, Dr. Şule Özbilgin ve Anestezi Uzmanı Asım Tunç Yetginer'in katılımıyla 'Diş hekimliğinde genel anestezi' başlıklı sunumlar gerçekleştirildi. Müzik direktörlüğünü Cem İdiz, sahne uyarlamasını tiyatro oyuncusu Okan Kam ve metin çözümlemelerini ise Merve Ağar'ın üstlendiği Kuvay-i Milliye Destanı oratoryosu da izleyenlerden tam not aldı.