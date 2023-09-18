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Haberler Ekonomi Mion’un İzmir’deki ilk mağazası açıldı

Mion’un İzmir’deki ilk mağazası açıldı

GÜLDEN METİN
Mion’un İzmir’deki ilk mağazası açıldı
Migros'un kendi markası olan Mion, İzmir Balçova Kipa AVM içerisinde açıldı. Coşkuyla yapılan açılışa katılım oldukça yüksekti. Açılışa Migros Kozmetik Mağazacılığı Yönetici Direktörü Aysun Zaman, Kuzey Ege Bölge Direktörü Güneş Fırıldak ile Mion Pazarlama ve İş Geliştirme Grup Müdürü Simge Demir de katılım gösterdi. Bando eşliğinde yapılan açılışta yöneticiler ve çalışanlar kurdeleyi kestiler. İzmir'de ilk mağazası açılan Mion, Migros'un yeni kişisel bakım markası olarak kapılarını açtı. Kendi markalarının yanı sıra birçok ulusal markanın da bulunduğu Mion'da ürün çeşitliliği oldukça fazla. İlerleyen günlerde Gaziantep'te ve Diyarbakır'da açılması planlanan Mion, daha fazla kişiye ulaşabilecek. 'Var Bi' Güzelliğimiz' mottosuyla yola çıkan Mion, her yaştan kadın ve erkeğin ihtiyaç duyduğu kişisel bakım ve kozmetik ürünlerine Migros güvencesi altında uygun bütçelerle erişmesine imkan sağlıyor.
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