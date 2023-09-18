Yaş meyve sebze ihracatı 8 ayda 2 milyar doları aştı

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatı 2023 yılının Ocak- Ağustos döneminde yüzde 16'lık artışla 1 milyar 764 milyon dolardan 2 milyar 50 milyon dolara çıktı.

İLK SIRADA RUSYA VAR

Yaş meyve sebze sektörü olarak 8 aylık dönemler baz alındığında tarihin en yüksek ihracat rakamına imza attıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, bu başarıyı Türk ihracatçılarının katma değerli ürün ihraç etme çabalarının getirdiğini kaydetti. 2023 yılının üçte ikilik dilimini başarılı bir şekilde geride bıraktıklarının altını çizen Başkan Uçak, "Hükümetimiz tarafından ilan edilen 2024-26 dönemini kapsayan orta vadeli programda 2026 yılı sonu için ihracat hedefimiz 302,2 milyar dolar olarak belirlendi. Yaş meyve sebze sektörü olarak üreticiler, tüccarlar ve ihracatçılar birlikte hareket ederek, zincirin tüm halkaları üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirerek 2026 yılında 5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz" ruz" şeklinde konuştu. İhracat ürünleri bazında domates 351 milyon dolarlık tutarla kupa ası oldu. 2022 yılının ocak - ağustos döneminde 262 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koyan domates yüzde 34'lük ihracat artış hızı yakaladı. Rusya, Almanya ve Romanya en çok ihracat yapılan ülkeler oldu.