İTB’den ‘Tarım gençlerle yükseliyor’ fikir yarışması

İzmir Ticaret Borsası'nın (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek amacıyla hazırladığı "Tarım gençlerle yükseliyor" fikir yarışması sekizinci kez düzenlenecek. İTB'den yapılan açıklamaya göre, düzenlenen yarışmayla, tarımda sürdürülebilirlik ve rekabet gücünü artırmak, tarımsal uygulamaları geliştirmek, genç kesimin tarım sektörüyle olan ilişkisini güçlendirmek ve gençleri tarımda yenilik yaratacak fikirler üretmeye teşvik etmek hedefleniyor. "Akıllı tarım", "Çevre dostu tarım", "Tarımsal pazarlama, markalaşma ve iletişim", "Kırsal kalkınma" ile "Bitkisel ve hayvansal üretim" konularında açılan yarışmaya başvurular 25 Aralık'a kadar www.itb. org.tr adresinden çevrim içi kabul edilecek. Değerlendirmeler sonucunda dereceye giren yarışmacılara para ödülü verilecek. Ayrıca, jüri tarafından uygun görülecek 3 projenin sahibi ise İzmir Tarım Teknoloji Merkezi'nde hızlandırıcılık programına katılma hakkı elde edecek.