Turgutlu’ya 1,5 milyar liralık konut yatırımı

Eğitim, inşaat ve turizm sektörlerinde 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren Mirnas Yapı, Turgutlu'da 1,5 milyar liralık yatırımla gerçekleştirdiği Bahçeşehir Turgutlu projesiyle konut sektörüne giriş yaptı. Kendisi de bir eğitimci olan Mirnas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Atlıhan, iki kuşaktır kalite ve güven odaklı çalışmalarıyla eğitim ve inşaat sektöründe istihdam yaratarak ülke ekonomisine önemli katkıda bulunduklarını söyledi. Atlıhan, köklü bir geçmişe sahip bir aile şirketi olan Mirnas Yapı'nın, kalite odaklı ve vizyoner bakış açısıyla çalıştığını, hizmet verdiği her sektörde fark yaratmayı amaçladığını dile getirdi. İzmir, Manisa ve Van'da 2 Bahçeşehir ve 2 Uğur Okulları kampüsünün hem inşaatlarını yaptıklarını; hem de eğitim süreçlerini başarıyla yürüttüklerini kaydeden Fırat Atlıhan, Manisa ve İzmir'de yeni projelerle konut sektöründe hedef büyüttüklerini belirtti. Turgutlu'da yapımı devam eden Bahçeşehir Turgutlu projesinin bölgeye değer katacağını vurgulayan Atlıhan, "İnşaat bizim 70 yıllık aile mesleğimiz. Büyüklerimizden aldığımız hizmet meşalesini daha da yukarıya taşımak için yeni ve farklı bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bahçeşehir Turgutlu, ülkemizde benzerine çok az rastlanabilecek bir proje. 40 dönüm araziye sahip olmasına rağmen sahip olduğumuz çevre bilinci ve doğa sevgisiyle birlikte 30 dönümü peyzaj alanlarına ayırdık. Projemiz hem sıra dışı olsun, hem de herkese örnek olsun diye her detayı ince ince planladık" dedi.

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