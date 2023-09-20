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Hizmet ihracatında hedef 200 milyar dolar

HABER MERKEZİ
Hizmet ihracatında hedef 200 milyar dolar

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda, hizmet ihracatımızı 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz. Küresel hizmet ticaretinden aldığımız payı ise yüzde 2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2022 yılına ilişkin uluslararası hizmet ticareti istatistiklerini değerlendiren Bolat, dünya ticareti içinde payı gittikçe artan hizmet ticaretinin, Türkiye dış ticaretindeki payı ve öneminin de gittikçe arttığını belirterek, "Orta Vadeli Program hedeflerimiz doğrultusunda, hizmet ihracatımızı 2028 yılına kadar 200 milyar dolara çıkarmayı amaçlıyoruz" dedi.

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