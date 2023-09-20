Sağlık turizmine bakanlık onayı

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), sağlık turizmi sektöründe görev yapan kişilere, İngilizce ya da Türkçe olarak mesleki eğitim verilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. İEÜ, Ege Bölgesi'nde bu yetkiyi alan ilk üniversite oldu. İEÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nesrin Oruç Ertürk; doğal kaynakları, şifalı otları, kaplıcaları ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan İzmir'in sağlık turizmindeki gelişimine 'eğitimle' katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ertürk, "Sağlık turizmi sektöründe çalışıp mesleki kapasitelerini artırmak ve bu alanda yabancı dilini geliştirmek isteyen kişiler, eğitim programlarımıza katılarak uzmanlık kazanabilir" diye konuştu. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki öğretim görevlileri tarafından verilecek eğitimler, toplam 72 saat sürecek.