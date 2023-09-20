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Haberler Ekonomi Volt Motor’dan yatırım hamlesi

Volt Motor’dan yatırım hamlesi

HABER MERKEZİ
Volt Motor’dan yatırım hamlesi
TÜRKİYE'NİN önde gelen elektrik motoru üreticilerinden Volt Motor, yeni bir Pik Döküm Tesisi'ni devreye sokuyor. Bu stratejik adım ile Volt Motor, sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında; geri dönüşüm ve çevresel etkiler alanında önemli bir yatırıma imza atıyor. Pik Döküm Tesisi ile ürün gamını daha da genişletirken, Türkiye'nin en büyük elektrik motoru üreticilerinden biri olarak konumunu güçlendirmeye devam ediyor. İlk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan Volt Motor, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik ilkelerini üretim süreçlerinin merkezine yerleştiriyor.
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