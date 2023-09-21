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Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde

HABER MERKEZİ
Fed faizi 22 yılın en yüksek seviyesinde
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Küresel piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası Fed'in vereceği faiz kararına çevrilirken dün akşam açıklanan karar, ekonomi uzmanlarının tahminlerini doğrular nitelikte oldu. FOMC son olarak 26 Temmuz'da 25 baz puanlık artırıma gitmiş, Mart 2022-Temmuz 2023 arasında toplamda 525 baz puanlık faiz artırım kararı alınmıştı. Kararın enflasyonu ne şekilde etkileyeceği ise Ekim ayında belli olacak. Fed'in bir sonraki faiz kararı ise 1 Kasım'da açıklanacak.
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