Manisa’da Tesla heyecanı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk'ı New York'taki Türkevi'nde kabul etti. TOGG'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için Elon Musk'a çağrı yaptı. Erdoğan'ın Musk'ı Türkiye'de fabrika kurmaya davet etmesi akla hemen Manisa'yı getirdi. Musk'ı İzmir'de düzenlenecek Teknofest'e davet eden Erdoğan'ın bu daveti Manisa ihtimalini daha da güçlendirdi. Fabrika söylentileri bile kenti şimdiden heyecanlandırdı. 5 milyar Euro'yu aşkın yatırımla kurulması beklenen yeni 'Gigafactory' olur da Türkiye'ye gelirse Manisa'da Volkswagen'in vazgeçtiği arazinin hazır olduğu ifade edildi. Lojistik avantajları ve hızla büyüyen OSB'leri ile büyük bir potansiyele sahip bir kent olan, ulusal ve uluslar arası birçok markayı bünyesinde barındıran Manisa, önemli bir otomotiv yatırımı bekliyor. Sanayiciler, iş adamları bu yatırımın gelmesini istiyor.

BÖLGEYİ KALKINDIRIR

MÜSİAD Manisa Şube Başkanı Abdurrahman Rüzgar, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Elon Musk ile görüşüp onu ülkemize yatırım için davet etmesi önemli bir gelişmedir. Manisa'da bir otomotiv firması için ayrılan bir yer var. Böyle bir fabrikanın, böyle bir sanayi kuruluşunun Manisa'ya gelmesi başta ülkemizi, sonrasında da tüm sanayicilerimizi, tüm şehrimizin ekonomisine ciddi anlamda katkılar sağlayacaktır. Bunun inanıcında ve bilincindeyiz. Tabi Cumhurbaşkanımızın böyle bir daveti oldu. Büyüklerimiz karşılıklı böyle bir anlaşmada mutabakat sağlarsa bizlerde MÜSİ- AD Manisa olarak böyle bir çabanın, gayretin içerisine üyelerimizle beraber dahil olmak ve bu alanda birlikte çalışmak için işbirliği için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Türkiye olarak kendi aracımız olan TOGG aracını üretmeye başladık çok şükür. Ama böyle bir markanın da ülkemizde üretiliyor olması ülkemiz ve bölgemiz adına çok daha yararlı olacaktır" dedi.

YATIRIMCI SEVİNECEK

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Herhangi bir otomotiv firmasının marjinal faydayı sağlayabileceği, dünya üzerindeki en önemli şehri diyebileceğimiz Manisa'mız, gelecek olan yatırımcılarını yüzünü kara çıkarmayacaktır. Gerek alt yapısıyla gerek iş tecrübesiyle gerekse de yan sanayisiyle dünya otomotiv sanayisine yön verme kabiliyetine sahip bir kenttir. Sadece Tesla değil, önemli otomotiv firmaları Manisa'da rahatlıkla yatırım yapabilir" diye konuştu.

ÖZEL HABER