Kadın üretici pazarı büyük ilgi görüyor

İzmir'in Urla ilçesine bağlı Zeytinalanı Mahallesi'nde kurulan 'Kadın Üretici Pazarı', herkesi bekliyor. 15-20 kadından oluşan pazarda, el emeği ürünler sergileniyor ve satışı gerçekleşiyor. Bu durumdan memnun olan üretici kadınlar ise kendi paralarını kazanarak aile ekonomilerine katkıda bulunmanın keyfini yaşadıklarını belirtti. Burcu Ceylan, bir yıla yakın süredir bu çalışmayı beklediklerini dile getirirken 'Kadın demek üretmek demek, yoktan var etmek demek' dedi.

Zeytinalanı'nda kurulan Kadın Üretici Pazarı için başvuruları yapan ve kendisi de ev yapımı ürünlerin yanı sıra el emeği ürünlerini satan Burcu Ceylan, haftanın üç günü stant açtıklarını söyledi. Ceylan, "Kadın Üretici Pazarı, Zeytinalanı Mahallesi'nde yaşayan kendi el emeği ürünleri üreten kadınlarımızın , ürettiği ürünleri satabileceği ve kendi aile ekonomilerine katkı sağlamaları gerekçesiyle Belediyemize yapmış olduğumuz başvurular neticesinde kuruldu. Bir yıla yakın bir süredir var ve emeğini sergilemek isteyen her kadınımız belediyeye başvurarak pazara katılma talebi oluşturabilir" dedi. Günlerinin büyük çoğunluğunun ürünleri üretmekle geçirdiğine dikkat çeken Ceylan, "Satacağımız ürünleri yaparken tamamen el yapımı olmasına dikkat ediyoruz" dedi.