Çiftçiye 1,5 milyar lira destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 484 milyon 15 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesinin dün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Yumaklı, yaptığı açıklamada, söz konusu ödemelerin 1 milyar 150 milyon 23 bin 351 lirası süt, 162 milyon 741 bin 597 lirası bireysel sulama sistemleri, 63 milyon 24 bin 409 lirası Uzman Eller Projesi, 60 milyon 849 bin 618 lirası hayvan hastalıkları tazminatı, 43 milyon 360 bin 25 lirası kırsal kalkınma yatırımları ve 4 milyon 16 bin lirası düve alım desteğine ayrıldı.