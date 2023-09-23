İZTO’da buluşan kadınlardan birlik mesajı

İzmir Ticaret Odası'nın yönetim kurulu, meclis ve komitelerinde görev yapan 30 kadın iş insanı, İzmir'in kadın milletvekilleriyle buluşarak talep ve önerilerini aktardı. Kadınların bir arada olduğunda her şeyin üstesinden geleceğini vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Ticaret Odası'ndan tüm kadınlara "birlik" mesajı verdi. İzmir'in bir "kadın" şehri olduğunu vurgulayan Çankırı, "Bu şehrin en dinamik yöneticileri kadınlar. Sizler bizim gibi seçilmiş 30 kadınsınız. Sayımızın daha da artmasını canı gönülden istiyoruz" dedi. Kılıç ise, "Keşke sayımız daha çok olsa. Vekillerin, belediye başkanlarının, odalardaki kadınların sayısı daha fazla olmalı. Umarım bunu hep birlikte çoğaltırız. Konu İzmir ise herkesle aynı masaya oturabiliriz. Birlikte olursak yapamayacağımız iş yok" diye konuştu.