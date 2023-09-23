  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İZTO’da buluşan kadınlardan birlik mesajı

İZTO’da buluşan kadınlardan birlik mesajı

HABER MERKEZİ
İZTO’da buluşan kadınlardan birlik mesajı
İzmir Ticaret Odası'nın yönetim kurulu, meclis ve komitelerinde görev yapan 30 kadın iş insanı, İzmir'in kadın milletvekilleriyle buluşarak talep ve önerilerini aktardı. Kadınların bir arada olduğunda her şeyin üstesinden geleceğini vurgulayan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir Ticaret Odası'ndan tüm kadınlara "birlik" mesajı verdi. İzmir'in bir "kadın" şehri olduğunu vurgulayan Çankırı, "Bu şehrin en dinamik yöneticileri kadınlar. Sizler bizim gibi seçilmiş 30 kadınsınız. Sayımızın daha da artmasını canı gönülden istiyoruz" dedi. Kılıç ise, "Keşke sayımız daha çok olsa. Vekillerin, belediye başkanlarının, odalardaki kadınların sayısı daha fazla olmalı. Umarım bunu hep birlikte çoğaltırız. Konu İzmir ise herkesle aynı masaya oturabiliriz. Birlikte olursak yapamayacağımız iş yok" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA