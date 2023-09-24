‘Gayrimenkulde teknoloji ve deneyim fark yaratıyor’

2008'DEN beri gayrimenkul sektöründe hizmet veren FCTU'nun Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay, yüzde yüz yerli bir firma olarak sektörde teknoloji ve deneyim odaklı hizmet modeli sunduklarını söyledi.

ÖZEL EKİP

GAYRİMENKUL sektörünün kendi içinde bir çok hizmet alanı olduğunu belirten Okay, gayrimenkul satış ve kiralamaları, profesyonel bina yönetimi ve İzmir'de önemli bir ihtiyaç olan mülk yönetimi konusunda hizmet verdiklerini dile getirdi.

Sektörde 17 yıllık bir tecrübeye sahip olduğunu ifade eden Gülçin Okay: "Eskiden beri aklımda hep ticaret yapmak vardı. Emlak sektörünün bana uygun olduğunu düşünerek bu işe başladım. Uluslararası bir firmada 2 yıl çalıştım. Orada edindiğim tecrübeler ve zaten geniş olan sosyal çevremden de güç alarak 2008'de ofisimi açtım, ekibimi kurdum. 2012 yılında Bayraklı'da rezidanslar yapılmaya başlandı. Bir kulenin pazarlaması için CRM bilgim ve deneyimlerim nedeniyle tanınmış bir firma benimle çalışmayı tercih etti. Yani herkesçe bilinen markalar yerine bilgi ve deneyimi tercih edilmiş oldu. Bu süreçte ekibim de çoğaldı. Karşıyaka Bayraklı, Gaziemir gibi farklı merkez ilçelerde ofislerimiz vardı. Bunların hepsini artık çağımızın ihtiyaçlarına da uygun olarak tek bir noktada toplayarak bir mega ofis yapalım dedik. Bina yönetimi düzgün ve uzmanlaşmış kadrolarla yürütülmesi gereken bir iş. Bunun için özel bir ekip kurduk" dedi.

MEGA OFİS KONSEPTİ

DÜNYADAKİ trende paralel olarak hızlı ve etkin sonuçlar alabilmek için, 'mega ofis' konseptiyle tüm danışmanları ve personellerini tek çatı altında topladıklarını kaydeden Okay, "Yaklaşık bin metrekarelik bir alanda 70 gayrimenkul danışmanı ve 130'a yakın tesis yönetimi personeli olmak üzere yaklaşık 200 kişilik deneyimli bir ekiple İzmir ve Ege'de hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Farklı ofislerde dağınık bir yapı yerine tek çatı altında eğitimler ve diğer paylaşımları hem daha kolay hem de daha uygun maliyetlerle sunabiliyoruz" diye konuştu.