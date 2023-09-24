Türkiye’nin makine ihracatı 18,6 milyar dolara yükseldi

MAKİNE İhracatçıları Birliği'nden (MAİB) yapılan açıklamaya göre, makine imalat sanayisinin ihracatı, bu yılın ocak-temmuz döneminde serbest bölgeler dahil edildiğinde 18,6 milyar dolara ulaştı.

YÜZDE 11'LİK ARTIŞ

EN fazla ihracat gerçekleştirilen 5 Avrupa ülkesi olan Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve İspanya'da düşüş yaşanırken, makine fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle gelirler yüzde arttı. Kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatlarının 7,2 dolar olduğu sektörde, ABD ve Rusya'ya yapılan ihracatta birim fiyatlar 10 doların üzerinde seyretti. Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, "Dünyada son yılların en düşük büyüme rakamlarının gerçekleştiği bir çeyreği ve küresel ticaretin hızlı daraldığı bir yılı geride bırakırken, makine ihracatımızdaki yüzde 11,1'lik artışın rakiplerimizi kıskandırdığını söyleyebiliriz" diye konuştu.