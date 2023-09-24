Vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek

Yazılı bir soru önergesini yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda gerekli olan her türlü adımı attıklarını belirtti. Bakanlık olarak ülke ekonomisini kalkındıracak çalışmalara devam edildiğini dile getiren Şimeşk, sosyal amaçlı harcamalara ayrılan payı 317 milyar liraya çıkardıklarını söyledi.

'VATANDAŞI KORUYACAĞIZ'

Ekonomi politikasının temel önceliklerinden birinin fiyat istikrarını tesis etmek olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, "Enflasyonu yeniden tek haneli seviyelere düşürmek, böylece vatandaşlarımızı hayat pahalılığına karşı korumaktır. Bu amaçla Bakanlığımız ve ilgili Kurumlarımız tarafından gereken politikalar hayata geçirilmektedir. Bu süreçte enflasyonla mücadele ederken bir yandan da vatandaşımızın refahı ve alım gücünü korumak önem arz etmektedir" dedi.

DEVLET YARDIMLARI ARTTI

Engelli vatandaşlardan 65 yaş üstü kişilere, sosyal güvenliği olmayanların primlerinin ödenmesinden ailenin korunmasına, öğrencilerin desteklenmesinden vatandaşların enerji faturalarına tüketim desteği verilmesine kadar birçok alanda geniş bir perspektifle ve kapsayıcı bir şekilde sosyal yardımları sürdürdüklerini söyleyen Şimşek, "Bu amaçla, 2002 yılında yüzde 1,3 olan sosyal amaçlı harcamaların toplam bütçe içindeki payını 2023 yılında yüzde 5,7'ye yükselterek toplam kaynak tutarını 317 milyar liraya çıkarttık" ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Artış gösteren doğal gaz ve elektrik fiyatlarının faturalara yansıması önemli oranda sınırlandırılmış, 2022 yılında doğal gaz faturalarının yaklaşık yüzde 80'i elektrik faturalarının ise yüzde 60'ı, 2023 yılının ilk sekiz ayında ise doğal gaz faturalarının yüzde 67'si, elektrik faturaların yüzde 55'i devlet bütçesinden sübvanse edilmiş, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar doğal gaz bedeli alınmamıştır" dedi.

'ALIM GÜCÜNE KORUMA KALKANI'

1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedelinin tahsil edilmeyeceğini söyleyen Şimşek, "Asgari ücretlinin, emeklinin ve memurların alım gücünü koruyacak bir ücret politikası uygulanmaktadır. Bu çerçevede; asgari ücret 11 bin 402, en düşük emekli maaşlı 7 bin 500, en düşük memur maaşı da 22 bin 17 liraya yükseltilmiştir. Bundan sonraki süreçte de hükümetimizin vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmemek noktasındaki yaklaşımı çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir" mesajını verdi.