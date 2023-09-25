Bergama’ya ilk 6 ayda 300 bin ziyaretçi

Helenistik, Roma ve Osmanlı döneminden birçok eserin korunarak bugüne ulaştığı Bergama, ABD ile Avrupa ve Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok yerden ziyaretçi ağırlıyor. Bergama Müzesi Müdürlüğü uzmanları, bu yıl da bölgedeki kazı ve sondaj çalışmalarını sürdürüyor. Müze Müdürü Nilgün Ustura, ilçe ve çevresinde yapılan çalışmaların dünyaya duyurulması, bilimsel çevrelere sunulması ile Antik Çağ'ın en önemli metropollerinden sayılan alana ilginin her geçen gün arttığını söyledi. Müzeyi 2022 yılının ilk yarısında 180 bin kişinin ziyaret ettiğini belirten Ustura, "Bu yılın ilk 6 ayında ise 300 bin civarında ziyaretçimiz oldu. Her sene ziyaretçi sayımızda artış var. Kültürel anlamda yaptığımız kazılar, ziyaretçinin beklentisini, ilgisini ve merakını artırıyor" dedi. Ustura, yabancı ziyaretçilerin önemli bölümünü Avrupa ülkeleri, Uzak Doğu ve ABD'den gelenlerin oluşturduğunu ifade etti.