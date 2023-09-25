Türkiye’nin arıcılık haritası güncellendi

Tarım ve Orman Bakanlığının çalışmalarıyla yıllık bal üretimi 118 bin tona, arılı kovan sayısı 8,9 milyona çıkan Türkiye'nin aracılık ile ilgili tüm bilgilerine 'Türkiye Arıcılık Haritası'ndan ulaşılabiliyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Haritada yapılan son güncellemelerle arıcılarımız illerin flora çeşitliliği ile bitkilerin çiçeklenme dönemlerine, bal ormanı alanları ile kovan kapasitelerine ulaşma imkânı bularak arılarını hangi bölgeye, hangi dönemde, hangi çiçek için götüreceklerini belirleyebilecekler" dedi.