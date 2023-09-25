Yeni atanan ögretmenler deprem bölgesini seçti

11 Eylül itibariyle de 2023-2024 eğitim öğretim dönemi başladı. Yıllarca okuyup üniversiteyi bitirdikten sonra atamaya hak kazanan öğretmenlerin tercihi depremden ağır hasar alan Hatay oldu. Konteyner kentte kalan öğretmenler, öğrencileri için her şeyi yapmaya hazır olduklarını, çocukların kötü anılarını silmek için çabalayacaklarını dile getirdiler. Kızılay'ın yemek getirdiği, AFAD'ın su ihtiyacını karşıladığı yaşam alanında öğretmenler akşamları birbirleriyle bir araya gelip sohbet ediyorlar. Okul saati geldiğindeyse sevinçle hazırlanıp öğrencileriyle buluşuyorlar.