Alaşehir’in tahinli pidesi coğrafi işarete kavuştu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinin eşsiz lezzetlerinden biri olan tahinli pidesi coğrafi işaret aldı. Meşe odunundan ve taş fırında pişirilen tahinli pidenin coğrafi işaret alması Alaşehir'de sevinçle karşılanırken, hem ilçenin tanıtımına hem de ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, "Tahinli pidemiz Osmanlı döneminden bu yana 19. yüzyıldan bu yana yapılıp, yenilen bir ürünümüzdür. Bu lezzet sayesinde Alaşehir'imizin gelirleri artacak, tanıtımına katkı sağlayacak. Bu nedenle bu özel ürünümüzün coğrafi işaretini aldık. Bu coğrafi işaretle esnafın geliri artacak. Alaşehir ekonomisine katkı sağlayacak" dedi.