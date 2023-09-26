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Alman iş dünyasının ekonomiye güveni düşüşte

HABER MERKEZİ
Alman iş dünyasının ekonomiye güveni düşüşte

Almanya'da iş dünyasının ekonomiye güveni eylülde art arda beşinci kez kötüleşti. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 9 bin firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Almanya İş Anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, Almanya'da geçen ay 85,8 puan olan Ifo İş Ortamı Güven Endeksi, şirket yöneticilerinin gelecek beklentilerindeki kötüleşmenin etkisiyle eylülde 85,7 puana inerek, art arda düşüşünü beşinci aya taşıdı. Piyasa beklentisi endeksin 85,2 puana inmesi yönündeydi.

EYLÜLDE Almanya'da Ifo Beklentiler Endeksi'nin 82,7'den 82,9 puana çıkması dikkati çekerken, Mevcut Durum Endeksi de 89'dan 88,7 puana geriledi.

IFO anketinde, imalat sektörünün geleceğine yönelik beklentilerde kötüleşme görüldüğü belirtildi.

IFO Başkanı Clemens Fuest, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Alman ekonomisinde "havanın bulutlu" olduğunu belirterek, "Alman ekonomisi yerinde sayıyor." ifadesini kullandı.

Bu arada, Alman ekonomisi artan faiz oranları, zayıf küresel ekonomi ve yüksek enflasyon nedeniyle üst üste üç çeyrektir büyüyemedi. Ekonomi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,1 küçülürken, yılın ikinci çeyreğinde büyüme gösteremedi.

Bu yıl için Alman ekonomisinde Ifo yüzde 0,4, Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) ise yüzde 0,5 daralma bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre, Almanya, bu yıl küçülmesi beklenen tek G7 ülkesi olacak.

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