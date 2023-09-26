En büyük inovasyon buluşması başlıyor

TİCARET Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, bu sene 10'uncu yılını kutluyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week, bu yıl 23-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Innovation Week 2023; dünyaca ünlü konuşmacıların yer alacağı paneller, inovasyon projeleri-programları, sergi ve enstalasyonlara ev sahipliği yapacak. www.turkiyeinnovationweek. com'dan online kayıtın zorunlu olduğu etkinlik ücretsiz ziyaret edilebilecek.