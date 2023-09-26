Gençlere eğitim ve günlük 10 euro harçlık

Ege Bölgesi Sanayi Odası(EBSO) tarafından İstihdam, Eğitim veya Öğretimde Olmayan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destekleme Programı'na (NEETs) başvurusu yapılan "NEET Makine Sektörünü Geleceğe Taşıyor" isimli AB projesine başvurular başladı. Eğitim ve istihdam dışındaki gençlerin işgününe katılması amacıyla gerçekleştirilen projede Gençler 2 aylık eğitim süreci boyunca hem makine teknolojileri alanında eğitim; hem de günlük 10 Euro destek alacak. Projenin genel hedefinin, toplum düzeyinde olumlu ekonomik etki ve geçim kaynağı sağlamak, 18-29 yaş aralığındaki ne eğitimde ne de istihdamda olan genç kadın ve erkek nüfusun sosyal entegrasyonunu desteklemek olduğu belirtildi. Başvuru yapmak isteyen gençler, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın 0 232 455 29 82 numaralı telefonunu ve isgelistirme@ ebso.org.tr adresini kullanabilecekler.