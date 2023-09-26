Tire’de İncir ve Ceviz Festivali’ne yoğun ilgi

İzmir'in Tire ilçesinde bu yıl dördüncüsünü düzenlen 'İncir ve Ceviz' Festivali'nin finalini Ayşe Dinçer yaptı. Gölet Şenlik Alanı'nda düzenlenen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. İki gün boyunca açılan üretici stantlarını binlerce kişi gezdi. 'En iyi yaş ve kuru incir', 'En iyi incirli tatlar' ve 'En iyi ceviz' yarışmalarının yapıldığı festivalde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. Türkiye'de yıl bazında üretilen ortalama 60 bin ton ile 90 bin ton arasındaki incirin 6 ila 8 bin tonu Tire ilçesinde üretiliyor.