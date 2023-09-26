Yeşil dönüşüm için 60 milyon dolar

Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın demirçelik, alüminyum, gübre, elektrik ve çimento sektörlerini kapsayan ilk aşaması 1 Ekim 2023'te devreye girecek. Türkiye, yeşil dönüşüme hazırlanırken, 2040 yılına kadar iş dünyası bu çerçevede 60 milyar dolarlık harcama yapacak.

YOL HARİTASI HAZIR

İŞ dünyası ilk aşaması 1 Ekim 2023'te veri toplanması amacıyla devreye girecek "Sınırda Karbon Düzenlemesi"ne hazırlanıyor. 2026 yılına kadar sistem kademeli olarak devreye alınacak. AB üyesi ülkelerin pazarına girebilmek için AB'ye ithal edilen ürünlerin üretimi aşamasında salınan karbon emisyonlarının azaltılması gerekecek. Yaptırımlar 2026 yılından itibaren başlayacak. Ankara Sanayi Odası (ASO) 2023 yılı 2. Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı Muğla'da yapıldı. ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Avrupa Komisyonu, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine ulaşmak için en az 1 trilyon Euro'yu harekete geçirme sözü vermişti. Bu fon tavanını her yıl arttıran AB, geçtiğimiz aylarda, sanayiye 270 milyar dolar tutarında ek kaynak tahsis etti. Tüm sektörler üzerine kapsamlı bir yol haritası hazırlandı. Bu doğrultuda, üyelerimiz ve paydaşlarımız için değer yaratmak amacıyla Çevre ve İklim Değişikliği Müdürlüğünü kurduk" diye konuştu.