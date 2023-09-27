Sıfır Atık Projesi ile 96 milyar liralık katkı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 2017'de başlatılan "Sıfır Atık Projesi", ülke ekonomisine 6 yılda 96 milyar lira katkı sağladı. Proje, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkları kontrol altına alma, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir dünya bırakma amacını taşıyor. Tanıtımı 26 Eylül 2017'de yapılan ve aşamalı olarak, mahalli idareler, kamu kurumları, limanlar, havaalanları, otogarlar, tren garları, eğitim kurumları, alışveriş merkezleri, hastaneler, turizm tesisleri ve büyük iş yerleri gibi atık çeşitliliğinin fazla olduğu kurumsal noktalarda uygulanan projenin, Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

432 MİLYON AĞAÇ KURTARILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından aldığı bilgiye göre proje kapsamında 432 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, Sıfır atık yönetim sistemine geçen bina ve yerleşke sayısı 172 bini buldu. Sıfır atık konusunda yaklaşık 19 milyon 500 bin kişiye eğitim verildi. 2017'de yüzde 13 olan geri kazanım oranı 2021'de yüzde 27,2'ye, 2022'de ise yüzde 30,13'e yükseldi.