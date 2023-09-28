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Basın kartları resmi kimlik yerine geçecek

HABER MERKEZİ
Basın kartları resmi kimlik yerine geçecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gazetecilere verilen basın kartları, artık bankacılık işlemleri de dahil olmak üzere yapılacak her türlü iş ve işlemlerde geçerli bir kimlik belgesi olarak kullanılabilecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü, son zamanlarda İzmir'deki basın yayın kuruluşu temsilcileri ve basın kartı sahibi vatandaşlarla görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli bankalarda yapılan iş/işlemler esnasında, basın kartının ibraz edilmesine rağmen resmi kimlik belgesi olarak kabul edilmediği, bunun üzerine çeşitli mağduriyetler yaşanması üzerine harekete geçildiği aktarıldı. 13 Ekim 2022 tarihindeki 5187 Sayılı Basın Kanunu'nda yapılan değişiklikle, kanuna "basın kartının resmi nitelikte bir kimlik belgesi" olduğu hükmünün eklendiği ifade edildi.
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