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Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin fidan

HABER MERKEZİ
Cumhuriyet’in 100. yılında 100 bin fidan
Gelecek nesillere bırakılacak en büyük mirasın doğa olduğu bilinciyle Özdilek Holding, cumhuriyetimizin 100. yılında 100 bin fidanla ormanlarımıza nefes, geleceğimize umut oluyor. Özdilek, kendi şirketler grubunda yer alan kuruşları adına bağışladığı toplamda 8 orman 100 bin fidanla geleceğimizin umudunu yeşertmeye devam ediyor. Sürdürülebilir bir yaşam amacıyla 2004 - 2005 yılları arasında, Urla - Zeytinlik ve Menderes Görece sınırları içerisinde yer alan İzmir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı'na, 40 bin fidan bağışlayarak toplamda 3 hatıra ormanı oluşturdu.
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