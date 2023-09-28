Turizmde Türkiye fırtınası esiyor

Dünya turizminin rekor yılı olan 2019 ve sonrasındaki pandemiyle birlikte en kötü günlerin yaşandığı 2020 ve 2021 yıllarının ardından Türkiye en hızlı toparlanan ülkelerden biri oldu. 2019'a göre hem toplam gelirde hem de kişi başına düşen gelirde ciddi artışlar gösteren Türkiye, kişi başına düşen gelirde dünyanın en çok turist ağırlayan ülkesi Fransa'yı bile geride bıraktı.

UNWTO'NUN geçen hafta yayımladığı 2022 yılı dünya turizm verilerine göre, seyahat eden kişi sayısı toplamı 969 milyon olurken, toplam gelir ise 1 trilyon 73 milyar dolar olarak açıklandı. Dünya kişi başı turizm geliri ortalaması 1106 dolar oldu. Dünya turizmi 2019'daki 1 trilyon 458 milyar dolar olan toplam gelirin yüzde 26,9, 1 milyar 464 milyon olan toplam turist sayısının da yüzde 33,8 gerisinde kaldı.

Raporları derleyen Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2019'a göre 2022'de dünya turizmi turist sayısı ve toplam gelirin çok gerisindeyken, Türkiye'nin 2019'a göre güzel bir gelişim başarısı ortaya koyduğunu açıkladı. Yavuz, raporlara göre, Türkiye'nin 2022'de Fransa, İspanya ve ABD'nin ardından 50 milyon 450 bin turist sayısıyla dünya 4'üncülüğüne, toplam gelirde ise 41,4 milyar dolarla dünya 7'nciliğine yükseldiğini kaydetti.