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Haberler Ekonomi Kızına yaptığı takılar yurt dışında alıcı buluyor

Kızına yaptığı takılar yurt dışında alıcı buluyor

HABER MERKEZİ
Kızına yaptığı takılar yurt dışında alıcı buluyor
NEVŞEHİR'DE 3 yıl önce başladığı takı yapımında profesyonelleşen ve atölye açan Bahtışen Arısoy, kendisine destek veren kızıyla ürettiği takıları yurt içi ve dışına pazarlıyor. Takılara meraklı olan kızı Nermin için ev ortamında bileklik, kolye, anahtarlık, broş ve benzeri aksesuarları tasarlayan 38 yaşındaki Arısoy, internetten izlediği videolarla yeteneğini geliştirerek, ürettiği takıları kurduğu internet sitesi ile sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı. En çok talebin içinde nazar duası bulunan anne-bebek ürünlerine olduğunu aktaran Bahtışen Arısoy, "Genelde bebek ürünlerine daha çok talep geliyor. İşimi ilerletmek istiyorum" dedi.
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