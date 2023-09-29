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Haberler Ekonomi Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak

Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak

HABER MERKEZİ
Yastık altındaki altınlar ekonomiye kazandırılacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, toplantının ana gündeminin, finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu belirtildi.

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Çalışmalarla, finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildiği belirtildi. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımların görüşüldüğü vurgulanırken, TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapıldığı kaydedildi. Ayrıca, kurul, bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yaptı.

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