Konutlarda elektrik faturalarına zam yok

Enerji sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, konut aboneleri için elektrik fiyatları ekim ayında da değişmeyecek. Ancak, sanayi ve ticaret abonelerinin kullandığı elektriğe yüzde 20 oranında zam yapılacak. Yeni fiyatlar 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak. Mesken aboneleri için 100 kilovatsaatlik tüketimde fatura bedeli 147 TL olarak aynı kalacak.

YÜZDE 15 İNDİRİME GİDİLMİŞTİ

Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan 2023'te yüzde 15'lik bir indirim uygulanmıştı. Evlerin ortalama tüketimi baz alınarak 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücretteki payına bakıldığında net asgari ücretin 164,6 olduğu 2002'de 200 kilovatsaat elektriğin bedeli 33,1 lirayla asgari ücretten yüzde 20,1 pay almıştı. Bu oran asgari ücretin 226 lira olduğu 2003'te yüzde 16'ya, asgari ücretin 303,1 lira olduğu 2004'te de yüzde 10,5'e geriledi. 200 kilovatsaat elektriğin tüketim bedeli, asgari ücretin 350,2 lira olduğu 2005 yılı itibariyle de 31,7 liralık bedelle asgari ücretin içindeki payını 9,1'e indirdi.

SON 21 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

2005'ten sonra bu oran hiç çift hanelere çıkmazken, Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde uyguladığı yerli ve milli enerji politikaları ile elektrik faturasının asgari ücret içerisindeki payı yüzde 5 seviyelerine kadar düştü. Bu yıl ise 200 kilovatsaat elektriğin asgari ücret içindeki payı 297 lirayla yüzde 2,6'ya indi. Böylece, elektriğin net asgari ücret pastasındaki payı son 21 yılın en düşük seviyesine inmiş oldu. Türkiye'de düşük kademedeki konutlar için elektriğin bir kilovatsaati 1,47 TL olarak uygulanırken, Türkiye bu oranla dünyada elektriği en ucuza kullanan 2'nci ülke konumunda bulunuyor. Elektrikte en pahalı olan ülkeler sıralaması ise İrlanda, Almanya, İngiltere, İtalya, Çekya, olarak şekilleniyor.