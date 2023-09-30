Yılmaz: Tek haneli enflasyonu göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervinin arttığını belirterek, "22 Eylül itibarıyla brüt rezervimiz 125,5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 3-3,5 aylık dönemde 27 milyar dolar rezerv artışı gerçekleşti. Bünyemizi risklere karşı güçlendiren, Türkiye'nin geleceğe daha sağlam şekilde yürümesini sağlayacak bir rakam" dedi. Ekonomide güven mesajı veren Yılmaz, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı sağlayarak hem enflasyonun hem faizlerin gerilediği bir ortamı hep birlikte göreceğiz. Ancak şu anda bir geçiş sürecindeyiz. Geçici olarak bir yükseliş var enflasyonda. Bir süre sonra bu, yerini düşüşe bırakacak. Önce aylık düşüşleri göreceğiz, sonra da yıllık düşüşleri göreceğiz. Aylık düşüşler daha erken başlayacak. Önümüzdeki aylarda ve gelecek yılın başında bu aylık düşüşleri göreceğiz. Yıllık bazda enflasyondaki önemli düşüşler ise 2024 yılının ortalarından itibaren başlayacak ve bu bizi 2026'da tek haneli rakamlara götürecek" dedi.