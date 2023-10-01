İzmirli Double Check’den yeni nesil gayrimenkul hizmeti

İzmir'de gayrimenkul alanında fark yaratan gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli geliştirdiklerini belirten iş insanları Ersin ve Ülker Er İlhan, Double Check ile bütünleşik bir satış pazarlama hizmeti sunduklarını söyledi.

'BEKLENTILERI BILIYORUZ'

Double Check Gayrimenkul Kurucularından Ersin İlhan, "İlhanart Medya olarak İzmir'in tanınmış yapı firmalarının yıllardır pazarlama ve tanıtım hizmetlerini kurumsal bir çatı altında sürdürüyoruz. Reklam verenlerimize, karşılıklı güven ilişkisi içerisinde uzun soluklu pazarlama stratejileri planlarken satış konusunda da destek talepleri almaya başladık. Bu motivasyon ve talepler bizi gayrimenkul alanında yeni bir yatırıma yönlendirdi ve Double Check Gayrimenkul A.Ş'yi kurduk. Satın alan hedef kitleyi ve inşaat firmalarının beklentilerini çok iyi biliyoruz. Yıllardır elde ettiğimiz saha deneyimlerimizle geniş bir yelpazede hizmet sunuyoruz. Profesyonel ekibimizle birlikte hem markanın bilinirliğini hem de satışlarını artırabilmek adına hizmetimizin içerisinde diğer gayrimenkul yatırım şirketlerinden farklı olarak dijital tanıtım ve pazarlama, web sitesi, sosyal medya, açık hava reklamları, TV diğer mecralardaki reklamlar ile birlikte basın danışmanlığı hizmeti de sunuyoruz" dedi.

Ersin İlhan, yıllardır elde ettikleri deneyimlerin ışığında müşterilerini doğru yönlendirdiklerini söyledi. Kurucu Ersin İlnan şözlerini şöyle sürdürdü: "Double Check Gayrimenkul ile kullandığımız yazılımlar ve dijital veritabanı ile bölge analizi demografik yapıyı inceleyerek beklenti ve ihtiyaçları belirliyoruz. Bu elde ettiğimiz veriler doğrultusunda doğru yerde, doğru projeyi uygun hedef kitleye sunuyoruz. Yeni nesil bütünleşik satış pazarlama hizmetiyle alıcıya da satıcıya da kazandıran bir iş modeli oluşturduk. Gayrimenkul kazanç endeksini doğru vermeyen hiçbir projeyi portföyümüze dahil etmiyoruz. Güvene dayalı ve şeffaf bir satış süreci yönetiyor. Marka bilinirlik çalışmalarını yaparak projenin değerini artırıyoruz. Double Check'in marka Direktörü veya broker'ları proje satış ofisinde tam zamanlı hizmet veriyor. Tüketici ve yatırımcıları en doğru şekilde yönlendiriyoruz. Satış pazarlama alanındaki bilgi birikimi ve vizyonumuzla yani en iyi bildiğimiz işi yaparak sektördeki büyümemizi sürdüreceğiz."

AYRANCILAR HILL CITY PROJESI

Double Check Gayrimenkul Kurucularından Ülker Er İlhan ise, "Şu anda Torbalı bölgesinde hizmet veren tanınmış inşaat firması Özkon İnşaat'ın Ayrancılardaki Hill City projesinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyoruz. Konumu, ulaşım altyapısı ve sanayi alanında İzmir'in yeni çekim merkezi olan Ayrancılarda kurulan Hill City, toplam 130 daireden oluşuyor. Proje, sunduğu avantajlarıyla büyük ilgi görüyor. Alırken kazandıran bir özelliğe sahip olduğu için yatırımcıların da ilgisini çeken Hill City'de yaşam başladı" ifadelerini kullandı.