Ailenin çınarları için 60 proje değerlendiriliyor

Şimdiye kadar 61 farklı projeyle 87 bin 629 hanede yaklaşık 129 bin yaşlıya 39 milyon liralık desteğin sağlandığı, Yaşlı Destek Programı'nı (YADES) 81 ile yaygınlaştırmak için proje başvuruları alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 60 yeni proje başvurusu daha geldi.

YADES 81 İLE YAYILACAK

35 belediye tarafından hazırlanan 61 farklı proje ile 87 bin 629 hanede 128 bin 323 yaşlıya ulaşarak evde bakıma destek, psiko-sosyal destek ve kültürel faaliyet hizmetleri sağlayan Bakanlık, yeni gelen proje başvurularına da 6 milyonu aşkın destek verecek. Konuyla ilgili konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2080'de yaşlı nüfusunun toplam nüfusa oranının yüzde 25,6'ya çıkmasının beklendiğine değinerek "Hayata geçirdiğimiz aile odaklı bakımı destekleyen Bütünleşik Bakım Modeli ile yaşlının ihtiyacına göre kurumsal bakım, evde bakım yardımı, evde bakıma destek ve gündüzlü bakım modellerini uyguluyoruz" dedi. Göktaş, "Yaşlılarımızın aileleri yanında bakım hizmeti almalarını sağlamak üzere öncelik verdiğimiz Evde Bakım Yardımı kapsamında, yaşla birlikte ortaya çıkan engellilik durumları göz önüne alınarak bu yıl Ocak- Eylül döneminde 60 yaş ve üzeri 135 bin 954 yaşlıya destek verdik. 2023 yılı Temmuz-Aralık dönemi için 5 bin 97 liraya çıkarılan Evde Bakım Yardımı kapsamında, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakımını üstlenen vatandaşlarımızı her ay nakdi ödemeyle destekliyoruz. Destek sağlanan 566 bin 688 bin kişinin 135 bin 954 binini 60 yaş ve üzeri kişiler oluşturuyor" dedi.