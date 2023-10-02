Aldatıcı ilan düzenlemesi galericileri sevindirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan sitelerindeki sahte ve aldatıcı ilanlar ile ilgili açıklaması, galerici esnafını sevindirdi. Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamada ilan sitelerinin 1 Kasım tarihi itibarıyla sahte ve aldatıcı emlak ve otomobil ilanlarından mesul tutulacağı belirtilmişti. Galericiler, bu olumlu adımın hem kendilerine nefes olacağını hem de piyasadaki fiyatları düşüreceğini ifade etti. Erdoğan'ın sahte ilanlarla ilgili sözlerini olumlu karşıladıklarını söyleyen galerici esnafı Adem Parlak, "İşimize yaradı. Vergi veriyoruz, kira veriyoruz, tabela parası veriyoruz. Adam 2-3 tane yatırımlık araba almış. Biz 300 bin TL yazmışız arabaya, adam 400 bin TL yazmış. Yani adam 3 ay bekletiyor, 300 bin TL'ye alıyor ve 600 bin TL'ye satıyor bu arabayı. Vergi vermiyor ama ben araba başı yüzde 20 vergi veriyorum. Cumhurbaşkanımızın konuşması işe yaradı" dedi.