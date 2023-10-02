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Haberler Ekonomi Bakan Bayraktar petrol konferansına katılacak

Bakan Bayraktar petrol konferansına katılacak

HABER MERKEZİ
Bakan Bayraktar petrol konferansına katılacak
Enerjİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı'na katılmak üzere Abu Dabi'ye gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Bayraktar, bugün konferansın açılış seremonisinde söz alacak ana konuşmacılardan biri olacak. Bakan Bayraktar'ın Abu Dabi Uluslararası Petrol Fuarı ve Konferansı kapsamındaki forum marjında Birleşik Arap Emirlikleri hükümet yetkilileri ve dünyanın önde gelen enerji şirketlerinin üst düze yöneticileriyle de görüşmesi bekleniyor.
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