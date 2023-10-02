Denizli Büyükşehir’den çiftçilere hibe makine

Kırsal kalkınma projelerine aralıksız devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ilçesindeki çiftçilere ihtiyaçları olan tohum eleme makinesi ve katı gübre dağıtma römorku hibe etti. Bozkurt ilçesinin İnceler Mahallesinde 14 bin dekar alanın üzerinde 443 üreticinin kullanacağı tohum eleme makinesi ile Cumalı Mahallesinde 21 bin 169 dekar alanda 128 üreticinin kullanacağı 5 ton kapasiteli katı gübre dağıtma römorku dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, üretmenin çok kutsal bir iş olduğunu belirterek, tarım ve hayvancılık desteklerinin her geçen gün artarak sürdüğünü söyledi. Bozkurtlu üreticilerden gelen katı gübre dağıtma römorku ve tohum eleme makinesi talebini hemen yerine getirdiklerini ve sundukları desteğin faydalarını anlatan Başkan Zolan, desteklerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "Bereketli olsun inşallah ürünleriniz. Böyle güzel işler yaparak yolumuza devam etmeyi Allah'ım hepimize nasip etsin. Üreten bizim başımızın tacıdır. Üretmekle biz daha güçlü oluruz. İnşallah o güce katkı sağlamak için yanınızdayız" diye konuştu.