Devlet hem çalışanın hem işsizin yanında

Çalışma hayatına 33 milyarlık yatırım yapılırken, devlet hem çalışanı hem de işsiz vatandaşları korumak için tüm imkânları seferber ediyor. İşini kaybedenlere işsizlik ödeneğiyle beraber işbaşı, mesleki eğitim programı kapsamında günlük harçlık, kreş yardımı, toplum yararına programda öncelik, ücretsiz sağlık hizmeti, danışmanlık hizmeti veriliyor.

6-10 AY İŞSİZLİK MAAŞI

Bu yıl için en düşük işsizlik ödeneği 5 bin 325 lira, en yüksek ise 10 bin 650 lira olarak ödeniyor. İş Kanunu kapsamında geçerli bir neden olmadan işten çıkarılanlar İŞKUR aracılığıyla en az 6 ay, en fazla 10 ay boyunca işsizlik ödeneğinden yararlanabiliyor. İşsizlik ödeneği maaşa göre belirlenirken, en yüksek ödenek brüt asgari ücretin yüzde 80'i kadar ödeniyor. İşsiz sigortalıların yeni iş bulana kadar nakit ihtiyacı karşılanırken İŞKUR aracılığıyla yeni iş bulmaları sağlanıyor. İşsizlik ödeneği alanlar işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kurslarına katılarak günlük harçlıklarını da çıkarabiliyor. İşsizlik ödeneği bağlanırken işten çıkış koduna bakılıyor. Ödenek 49 farklı işten çıkış kodundan uygun olanlara bağlanıyor. Devamsızlık, ahlaki nedenlerle işten çıkartılanlar işsizlik ödeneği alamıyor. Son çalışılan işin ücret ve çalışma koşullarına yakın, ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı nedene dayanmadan reddedenlerin ödeneği ise kesiliyor. Ayrıca, denetimlerde işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı çalıştığı tespit edilenlerin de ödeneği yeniden başlatılmamak üzere kesiliyor.