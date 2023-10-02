Fethiye Limanı’nda Ekim ayı bereketi

Muğla'nın Fethiye ilçesine bu yılın ilk cruise gemisi geldi. 68 zengin turistin bulunduğu Panama bayraklı SH Diana isimli gemi, Fethiye Limanı'na demir attı. Buzullarda yeni rota sağlamak amacıyla buz kıran olarak inşa edilen SH Diana'ın Yunanistan'ın Meis Adası'ndan Fethiye'ye giriş yaptığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gümrük işlemleri yapılan ABD, Brezilya, Kanada, İtalya, Rusya, Almanya ve Finlandiyalı turistler, özel araçlara alınıp Kayaköy, Letoon ve Ksantos'a götürüldü. 120 mürettabatın bulunduğu gemiyle gelen turistler Fethiye çarşısını da gezerek bol bol alışveriş yaptı.